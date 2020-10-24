На российском нефтяном танкере в Азовском море прогремели взрывы

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24 октября 2020, 20:55 [ «Аргументы Недели» ]

танкер, фото: korabel.ru

Взрывы произошли на нефтяном танкере, шедшем под российским флагом в акватории Азовского моря. Речь идет о судне "Генерал Ази Асланов", которое прошло Керченский пролив и следовало в Ростов-на-Дону.

На танкере находились 13 человек, 10 членов экипажа спасены, трое оказались за бортом, их ищут. К танкеру направлены три спасательных судна.

В пресс-службе Росморречфлота отметили, что танкер был пустым, "но произошёл взрыв, предположительно, остаточных паров топлива".