Утечки топлива из поврежденного взрывом танкера в Азовском море не зафиксировано
25 октября 2020, 10:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
В Росморречфлоте утром в воскресенье, 25 октября, сообщили, что утечки топлива или нефтепродуктов из поврежденного взрывом танкера в Азовском море нет. В акватории не выявлено нефтяных пятен.
В минувшую субботу на танкере в Азовском море прогремел взрыв, вследствие чего трое членов экипажа оказались за бортом. В настоящий момент пропавших ищут. Еще 10 человек были спасены проходившем мимо судном.
Согласно предварительной информации Росморречфлота, танкер "Генерал Ази Асланов" пустым шел в Ростов-на-Дону. Предполагается, что взорвались пары нефтепродуктов, в результате чего оказалась повреждена палуба. Это в свою очередь, вероятно, стало причиной крена. К настоящему моменту танкер отбуксирован на якорную стоянку в район порта "Кавказ".
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