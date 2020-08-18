На жонглировавших девочкой родителей завели уголовное дело

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18 августа 2020, 17:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

скриншот с видео в Instagram

В Сочи возбудили уголовное дело о невыполнении обязанностей по воспитанию в отношении родителей, которые жестоко обращались с двухмесячным младенцем. Об этом сообщили в пресс-службе СУСК РФ по Краснодарскому краю.

«По инициативе следственного управления СКР по краю в производство территориального следственного отдела передано уголовное дело о жестоком обращении с младенцем… 17 августа по инициативе следственного управления уголовное дело, возбужденное по указанному факту органами полиции по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего" передано надзорным ведомством в следственный отдел по Хостинскому район города Сочи СКР по краю», - пояснили в ведомстве.

Известно, что семья с 24 июня по 14 августа временно проживала в Сочи, а также на территории Ажекского экопарка. Кроме того, родители не создали условий для проживания младенца, не соблюдали необходимые гигиенические требования и санитарные нормы, а также не заботились о его здоровье и жестоко с ним обращались.

«Подозреваемые не обеспечили оказание дочери надлежащей медицинской помощи и патронажа, что привело к несвоевременному выявлению у младенца заболевания», - уточнили в СК РФ.

Сейчас совместно и с органами прокуратуры, опеки и попечительства проверяются условия жизни и воспитания малолетней, а также решается вопрос о возможности изъятия ребенка из семьи. Бабушка и дедушка девочки готовы оформить предварительную опеку над внучкой.

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался видео, на кадрах которого мужчина высоко поднимает ребенка, удерживая его за ногу, раскачивает, перебрасывает из руки в руку и при этом весело насвистывает. Личности родителей, размахивающих ребенком, установила полиция. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода. Кроме того, задержанный отец во время беседы с правоохранителями смог найти объяснение своему поступку.