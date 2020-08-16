ГП проведет проверку по факту издевательств над девочкой в Сочи
16 августа 2020, 11:46[ «Аргументы Недели» ]
Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с размещённым в социальных сетях видеороликом, на кадрах которого изображено жестокое обращение с ребенком. Инцидент произошёл в одном из районов Сочи, отец двухмесячной девочки уже задержан.
«Установлено, что мужчина, запечатлённый на видео, является жителем г. Москвы, женщина - уроженкой г. Белгорода. Указанные лица прибыли на территорию города Сочи в первом полугодии текущего года, где у них в июне родился ребёнок», - пояснили в ведомстве.
В сообщении говорится, что семья обнаружена в лесном массиве Хостинского района Сочи, поручения о проверке даны прокурорам Краснодарского края и Москвы. Девочка передана в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.
Ранее сообщалось, что мужчина, который раскачивал за одну ногу младенца в воздухе, объяснил свой поступок.
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