ГП проведет проверку по факту издевательств над девочкой в Сочи

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16 августа 2020, 11:46 [ «Аргументы Недели» ]

фото: рука младенца, pixabay.com

Генпрокуратура России поручила провести проверку в связи с размещённым в социальных сетях видеороликом, на кадрах которого изображено жестокое обращение с ребенком. Инцидент произошёл в одном из районов Сочи, отец двухмесячной девочки уже задержан.

«Установлено, что мужчина, запечатлённый на видео, является жителем г. Москвы, женщина - уроженкой г. Белгорода. Указанные лица прибыли на территорию города Сочи в первом полугодии текущего года, где у них в июне родился ребёнок», - пояснили в ведомстве.

В сообщении говорится, что семья обнаружена в лесном массиве Хостинского района Сочи, поручения о проверке даны прокурорам Краснодарского края и Москвы. Девочка передана в медучреждение, ее жизни и здоровью ничто не угрожает.

Ранее сообщалось, что мужчина, который раскачивал за одну ногу младенца в воздухе, объяснил свой поступок.