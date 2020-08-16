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В Сочи мужчина, раскачивающий за одну ногу младенца в воздухе, объяснил свой поступок

, 08:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РЕН ТВ

В Сочи мужчина, раскачивающий за одну ногу младенца в воздухе, объяснил свой поступок
фото: ноги младенца, pixabay.com

Сотрудники сочинской полиции задержали отца, который разместил в социальных сетях видео, как он размахивает двухмесячным младенцем, держа его за одну ногу. Во время беседы с правоохранителями мужчина смог найти объяснение своему поступку.

«У меня есть свои представления о том, как обращаться с детьми. Если мы посмотрим на маленьких обезьянок - то это очень подвижные существа. Мы же живем в дарвинистической системе, которая говорит, что мы произошли оттуда. Соответственно, я считаю, что активность нужно ребенку давать с детства», - высказал он.

Задержанный отметил, что нужно давать ребенку ползать, а также «жамкать» и «кувыркать» его. По его словам, это позволяет формировать костный аппарат и связки.

Кроме того, на его странице в Instagram есть и другие ролики, подобного характера. 

Ранее сообщалось, что СК заинтересовался видео, на кадрах которого  мужчина высоко поднимает ребенка, удерживая его за ногу, раскачивает, перебрасывает из руки в руку и при этом весело насвистывает. Личности родителей, размахивающих ребенком, установила полиция. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода.

БА

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