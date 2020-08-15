В Сочи ищут родителей младенца, которого они держали за ногу вниз головой

Аргументы Недели → Происшествия 13+

15 августа 2020, 17:14 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Скриншот видео t.me/ghestkrd

СК заинтересовался видео, на котором мужчина держит за ногу и раскачивает вниз головой младенца. Ролик, вызвавший бурю возмущения в соцсетях, был опубликован 14 июля. В кадре мужчина (как выяснилось позднее, – отец малышки) высоко поднимает ребенка, удерживая его за ногу, раскачивает, перебрасывает из руки в руку и при этом весело насвистывает. Все это снимает на камеру мобильника второй участник инцидента, остающийся невидимым.

Выяснилось, что ролик был снят в Ажекском экопарке в Сочи. Личности родителей, размахивающих ребенком, установила полиция. Ими оказались 35-летний москвич и 27-летняя уроженка Белгорода, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю. По факту случившегося полиция начала проверку. Однако позднее в связи с общественным резонансом следственным управлением СУ СКР по Краснодарскому краю был инициирован вопрос об изъятии из органов полиции материала проверки по данному факту и передаче его для дальнейшего рассмотрения в следственные органы.

В настоящее время следователи устанавливают местонахождение ребенка и его родителей. Кроме того, как пояснили «Аргументам недели Кубань» в пресс-службе регионального ведомства, для дачи объективной правовой оценки произошедшему сотрудниками СУ СКР будут изучены условия жизни и воспитания ребенка.