Родителей двухмесячной девочки, которую отец тряс вниз головой, арестовали на 10 суток. У них обнаружили запрещенные вещества

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16 августа 2020, 17:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: MВД

В Сочи арестовали на 10 суток родителей двухмесячной девочки, которую отец тряс вниз головой. У них нашли запрещенные вещества, предположительно марихуану.

«В ходе осмотра места происшествия у них было обнаружено вещество растительного происхождения серо-зеленого цвета, предположительно марихуана и приспособление для употребления наркотических веществ, внутри которого имелись продукты горения темно-коричневого цвета", - сообщили в пресс-службе управления МВД по Краснодарскому краю.

Когда представители правоохранительных органов попытались доставить пару в отделение, те оказали сопротивление. "На законное требование пройти к служебному автомобилю, они ответили категорическим отказом, оказав физическое сопротивление. В отношении мужчины и женщины был составлен административный протокол за «неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции». По решению суда на них был наложен административный арест сроком на 10 суток», - сообщили в ведомстве.