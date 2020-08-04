В посольстве России в Бейруте прокомментировали взрыв в порту

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4 августа 2020, 21:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

взрыв в Бейруте, Фото: ZeinakhodrAljaz / Twitter

Советник посольства России в Бейруте Дмитрий Лебедев рассказал, что на данный момент известно о произошедшем взрыве в районе порта города. Пока что относительно причин произошедшего точных сведений нет.

Сейчас все оперативные службы приступили к ликвидации последствий взрыва. Посольство занимается выяснением судеб российских граждан, которые находятся на территории Ливана. По поводу причин ЧП, по словам советника российского посольства, речь может идти о взрыве на складе, где могли храниться нитраты или какие-то сильные химические вещества.

Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения.

Звук мощного взрыва в ливанском Бейруте слышали в столице Кипра Никосии. Израиль не имеет никакого отношения ко взрыву в Бейруте.