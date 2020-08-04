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Взрыв в Бейруте разрушил несколько домов, повреждено здание посольства РФ

, 19:56 [ «Аргументы Недели» ]

Взрыв в Бейруте разрушил несколько домов, повреждено здание посольства РФ
взрыв, фото: pixabay.com

В результате мощного взрыва в порту Бейрута оказались уничтожены несколько домов, под их завалами могут находиться люди. Фасад здания посольства РФ в Ливане получил повреждения.

Два взрыва прогремели в районе порта Бейрута, первый был слабее, второй - мощнее. Предварительно, все произошло на складе с пиротехникой. Рядом расположен ангар с газовыми баллонами. Выбиты стекла в окрестных зданиях. В результате ЧП пострадали сотни человек. Уже есть сообщения о погибших - по крайней мере 10 человек.

НС

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