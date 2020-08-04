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Израиль не имеет никакого отношения к взрыву в Бейруте

, 20:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Израиль не имеет никакого отношения к взрыву в Бейруте
Флаг Израиля.

Израиль не имеет никакого отношения ко взрыву в Бейруте 4 августа. В Армии обороны Израиля рассказали, что не комментируют сообщения о взрывах.

«Мы не комментируем сообщения иностранных СМИ», - сказал в ответ на соответствующий запрос представитель армейской пресс-службы.

В канцелярии премьер-министра Израиля на аналогичный запрос также ответа не последовало.

Ранее сообщалось: звук взрыва в Бейруте были слышны на Кипре.  

ЕЧ

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