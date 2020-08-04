Звуки взрыва в Бейруте были слышны на Кипре

4 августа 2020, 20:27[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости.
Звук мощного взрыва в ливанском Бейруте слышали в столице Кипра Никосии. Об этом рассказали журналисты кипрских телеканалов.
Уточняется, что расстояние между Никосией и Бейрутом около 250 километров. Взрыв вызвал беспокойство местных жителей.
Сильный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный хлопок, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.
Ранее сообщалось: в Екатеринбурге в этом году не будет традиционных школьных линеек на первое сентября.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.