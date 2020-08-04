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Звуки взрыва в Бейруте были слышны на Кипре

, 20:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Звуки взрыва в Бейруте были слышны на Кипре
Взрыв. Фото: pixabay.com

Звук мощного взрыва в ливанском Бейруте слышали в столице Кипра Никосии. Об этом рассказали журналисты кипрских телеканалов.

Уточняется, что расстояние между Никосией и Бейрутом около 250 километров. Взрыв вызвал беспокойство местных жителей.

Сильный взрыв прогремел вечером 4 августа в районе порта Бейрута. Ему предшествовал небольшой хлопок, через пять минут появился черный и белый дым, а затем произошел мощный хлопок, в небо поднялся столб красного дыма. В домах в радиусе нескольких километров от эпицентра взрывной волной выбило стекла.

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ЕЧ

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