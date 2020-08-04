Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

В Екатеринбурге в этом году не будет традиционных школьных линеек на первое сентября

, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

В Екатеринбурге в этом году не будет традиционных школьных линеек на первое сентября
Школа. Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге не будут проводить традиционные линейки первого сентября. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский.

Он отметил, что школы готовятся к открытию первого сентября с соблюдением всех необходимых требований, но линеек не будет.

Глава города отметил, что если в регионе не зафиксируют вспышек заражения, учебные заведения начнут работу в офлайн-формате.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения COVID-19 составляет 21361, 18037 пациентов выздоровели, 294 человека скончались.

Ранее сообщалось: в Петербурге два выпускника получили штраф за шпаргалку и телефон на ЕГЭ.

ЕЧ

Политика

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Захарова ответила Лукашенко на задержание граждан России: «Мы их в обиду не дадим»

Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала задержание россиян в Белоруссии спектаклем. Их вина не доказана, и Москва не даст своих людей в обиду.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью