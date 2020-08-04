В Екатеринбурге в этом году не будет традиционных школьных линеек на первое сентября

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4 августа 2020, 19:50 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Школа. Фото: pixabay.com

В Екатеринбурге не будут проводить традиционные линейки первого сентября. Об этом сообщил глава города Александр Высокинский.

Он отметил, что школы готовятся к открытию первого сентября с соблюдением всех необходимых требований, но линеек не будет.

Глава города отметил, что если в регионе не зафиксируют вспышек заражения, учебные заведения начнут работу в офлайн-формате.

Общее количество зафиксированных в регионе случаев заражения COVID-19 составляет 21361, 18037 пациентов выздоровели, 294 человека скончались.

Ранее сообщалось: в Петербурге два выпускника получили штраф за шпаргалку и телефон на ЕГЭ.