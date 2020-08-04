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В Петербурге два выпускника получили штраф за шпаргалку и телефон на ЕГЭ

, 19:25 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В Петербурге два выпускника получили штраф за шпаргалку и телефон на ЕГЭ
Телефон. Фото: pixabay.com

В Санкт-Петербурге два выпускника школ получили судебные штрафы за использование во время ЕГЭ мобильного телефона и шпаргалки. Об этом рассказали в объединенной пресс-службе судов города.

Уточняется: школьник во время проведения ЕГЭ по истории, имел при себе справочные материалы. Он признал вину .

Мировой судья судебного участка №46 Калининского района привлек мальчика к административной ответственности за нарушение требований к ведению образовательной деятельности. Суд назначил ему штраф в размере 3 тысяч рублей.

Такой же штраф был назначен  еще одному школьнику, который использовал мобильный телефон на экзамене по русскому языку.

Ранее сообщалось: в районе Бейрута прогремел мощный взрыв. 

ЕЧ

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