В районе Бейрута прогремел мощный взрыв

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4 августа 2020, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

Взрыв. Фото: pixabay.com

Сильный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Перед началом инцидента был небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. Затем случился мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

В окрестных домах, а также тех, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра происшествия, взрывной волной выбило стекла.

Ранее сообщалось: жители России стали реже умирать в больницах от инфаркта миокарда.