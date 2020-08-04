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В районе Бейрута прогремел мощный взрыв

, 18:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости.

В районе Бейрута прогремел мощный взрыв
Взрыв. Фото: pixabay.com

Сильный взрыв прогремел в районе порта Бейрута. Об этом рассказал корреспондент РИА Новости.

Перед началом инцидента был небольшой хлопок, а через пять минут появился черный и белый дым. Затем случился мощный взрыв, в небо поднялся столб красного дыма.

В окрестных домах,  а также тех, которые находятся в нескольких километрах от эпицентра происшествия, взрывной волной выбило стекла.

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ЕЧ

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