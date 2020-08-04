Жители России стали реже умирать в больницах от инфаркта миокарда

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4 августа 2020, 17:00 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

Фото: pixabay.com

Согласно данным Минздрава, в России за год снизилась больничная летальность людей вследствие инфаркта миокарда. В 2019 году она составляла 12,4%, а в 2018-м — 13,05%.

В отдельных регионах показатели смертности особо высоки. Например, в Еврейской автономной (32,41%), Магаданской (24,62%) и Ульяновской (24,36%) областях.

"Когда человек не понимает, что с ним происходит. Скажем, у него возникла боль в области желудка. Человек знает, что у него время от времени появляются такие боли — что-то не то выпил или съел. Или выпил какой-то препарат, который он уже привычно выпивает. Принял его и ждёт, когда же ему станет лучше, а ему лучше не становится", - пояснил сердечно-сосудистый хирург Владимир Хорошёв.