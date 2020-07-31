Среди погибших на трассе в Крыму есть туристы

31 июля 2020, 12:57[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Появились подробности о погибших в аварии с участием микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» в Крыму. В результате ДТП погибли девять человек, еще четверо – пострадали.
«Личность троих погибших установлена. Это туристы, которые ехали на отдых», - пояснили в пресс-службе крымского управления СК РФ.
Ранее министр транспорта республики Сергей Карпов сообщил, что, вероятно, водитель выехал в ночное время, уснул за рулем и допустил столкновение с «КамАЗом». Транспортное средство зарегистрировано в Краснодаре.
По предварительным данным, водитель направлялся в Севастополь. Возбуждено несколько уголовных дел.
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