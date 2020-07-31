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Водитель попавшего в смертельное ДТП в Крыму микроавтобуса мог работать нелегально

, 10:04 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Водитель попавшего в смертельное ДТП в Крыму микроавтобуса мог работать нелегально
место водителя автобуса, pixabay.com

Утром в пятницу, 31 июля, в Минтрансе Крыма сообщили, что водитель микроавтобуса, который попал в республике в дорожно-транспортное происшествие с 9 погибшими, предположительно, работал нелегально.

Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов отметил, что, вероятно, речь идет о нелегальном перевозчике, который транспортировал людей из Краснодара в Севастополь. Предполагается, что водитель выехал в ночное время, уснул за рулем и допустил столкновение с "КамАЗом". Уточняется, что количество людей, которые в момент аварии находились в микроавтобусе, разнится от 18 до 19.  Установлено, что транспортное средство имеет регистрацию в Краснодаре.

Ранее сегодня стало известно, что на трассе "Таврида" вблизи Белогорска в Крыму произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли девять человек.

ЕТ

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