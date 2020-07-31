Смертельное ДТП с маршруткой и грузовиком произошло на трассе в Крыму
31 июля 2020, 07:41[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА Новости
Рано утром в пятницу, 31 июля, произошло столкновение микроавтобуса и грузового автомобиля на трассе «Таврида» вблизи Белогорска в Крыму. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МЧС.
Собеседник отметил, что информация об аварии поступила около 05.15 (мск). Представитель экстренных служб рассказал, что микроавтобус Mercedes Sprinter врезался в стоящий грузовик КамАЗ с прицепом. В результате ДТП погибли восемь человек, детей среди них нет.
На место происшествия направлены более 30 представителей экстренных служб и 16 единиц техники. Проводится проверка, направленная на выяснение всех деталей инцидента.
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