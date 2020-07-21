Под Анапой перевернулся внедорожник с туристами. Выявлено несколько нарушений

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21 июля 2020, 20:57 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: автобус, pixels.com

Представитель отдела пропаганды ГИБДД по Краснодарскому краю Ирина Завадская сообщила, что незаконно переоборудованный УАЗ с туристами перевернулся на трассе под Анапой. Об этом стало известно во вторник, 21 июля.

«Водитель 1996 года рождения, управляя автомобилем УАЗ, не выбрал безопасную скорость движения, допустил занос и опрокидывание. В результате ДТП никто не пострадал. Автомобиль получил механические повреждения. К моменту прибытия наряда ДПС на месте происшествия находился один водитель. Установлено, что водитель УАЗ перевозил неустановленных пассажиров с нарушением ПДД», - пояснила она.

Завадская отметила, что инцидент произошел в понедельник вечером на трассе «Поселок Варваровка – поселок Рассвет». Она добавила, что сейчас ведется поиск обратившихся за помощью в больницы граждан. Было вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении по статьям «Нарушение правил перевозки людей» и «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

По ее словам, при осмотре машины выявлены внесенные изменения в конструкцию, за что водитель привлечен к административной ответственности по статье «Управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий, при которых эксплуатация транспортных средств запрещена». Регистрация транспортного средства будет аннулирована.

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