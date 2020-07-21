В Сочи возмущены поведением туристов на пляжах

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21 июля 2020, 20:46 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 161.ru

фото: Сочи, pixabay.com

Жительница Сочи Татьяна рассказала, как поменялся курорт после снятия карантинных ограничений. По ее словам, в июне пляжи и улицы были пустыми, а в городе было тихо.

«… на пляж мы ходить перестали … даже проходя мимо него, слышали орущую музыку и очень своеобразного диджея, который считал своим долгом всё время без передышки говорить что-то в микрофон», - призналась она.

Собеседница отметила, что ее удивляют огромные очереди в хинкальную в центре города, когда «едальных заведений» у них достаточно. По ее словам, сейчас популярностью на курорте пользуется гора Ахун, Красная поляна и водопады, а особенно большой наплыв туристов в Имеретинке: «Здесь отели в начале сезона скинули цены до минимума».

Татьяна добавила, что противостояние «местные-отдыхающие» было всегда. Считается, что именно туристы загрязняют пляжи, переполняют мусорки и очистные сооружения, пояснила она.

«… этим летом появилось ощущение, что сочинские туристы пустились во все тяжкие. Не проходит и дня, чтобы в соцсетях не появилось видео, как парочки занимаются сексом в кабинке для переодевания или даже прямо на качелях на берегу, на глазах у изумленной публики», - высказала она.

Она призывает отдыхающих приезжать к ним в маске и соблюдать меры предосторожности от коронавируса.