Видео, как в Сочи смерч разрушил пляж в Имеретинской низменности

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21 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели» ]

Море, Сочи, фото: vk.com/sochigov

Очевидцы сняли на видео, как в Адлерском районе Сочи смерч разрушил пляж в Имеретинской низменности, где находится Олимпийский парк. Отдыхающие в Сочи рассказали, что сегодня было несколько смерчей. Один смерч вышел из моря на берег и разрушил пляж в Олимпийском парке.

Свидетели запечатлели, как ветер подхватывал и поднимал в воздух пляжную мебель и одежду отдыхающих. К счастью, никто из людей не пострадал.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю предупреждало жителей и гостей Сочи, что 21 июля в Черном море от Сочи до Анапы ожидается формирование смерчей.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям курортов не купаться в море на катамаранах и надувных матрасах, а лучше вообще воздержаться от отдыха у воды.

Администрация Сочи не подтвердила сообщения отдыхающих о нескольких смерчах.

Краснодарские корреспонденты "АН" рассказали, что смерч в считанные минуты расправился с пляжным оборудованием и легкими навесами, превратив их в кучу обломков.