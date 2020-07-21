Смерч вышел из моря на пляж в Олимпийском парке в Сочи

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21 июля 2020, 16:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Сочи смерч вышел на берег и разрушил пляжное оборудование / фото vk.com/sochi_official

В Адлерском районе Сочи днем 21 июля в море сформировался смерч. Грозный гость двинулся к пляжам и вышел на берег. Смерч в считанные минуты расправился с пляжным оборудованием и легкими навесами, превратив их в кучу обломков. После этого смерч распался.

Людям смерч вреда не причинил, сообщает пресс-служба краевого ГУ МЧС. В результате ЧП никто не пострадал.

Ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что отдыхающим в Анапе запретили плавать в море на надувных матрацах из-за отжимного северо-восточного ветра и угрозы возникновения смерчей в море. По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», 21 июля в течение дня смерчи могут возникнуть на участке побережья от Анапы до бухты Инал и на участке Магри-Весёлое.