В Анапе отдыхающим запретили плавать в море на надувных матрацах

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21 июля 2020, 12:56 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На пляжах Анапы 21 июля ввели запрет на купание в море на надувных плавсредствах. Как сообщило городское Управление гражданской обороны и защиты населения, подобные развлечения на воде в настоящее время могут обернуться трагедией.

– Будьте осторожны, соблюдайте меры личной безопасности, не подвергайте неоправданному риску жизнь и здоровье, – предупредили отдыхающих спасатели.

Опасность для любителей поплавать на надувных матрацах или покататься вдоль берега на катамаранах представляет сильный отжимной северо-восточный ветер, который может унести купальщиков далеко от берега. Зачастую вернуться на пляж самостоятельно в таких ситуациях у туристов не получается, напоминают анапские спасатели.

Кроме того, 21 июля в море в районе Анапы высока вероятность образования смерчей. По данным Краснодарского ЦГМС филиала ФГБУ «Северо-Кавказское УГМС», смерчи могут возникнуть на участке побережья от Анапы до Магри.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали о запрете на купание в море, введенном на всех пляжах Анапы 9 июля. Власти города обратились к жителям и гостям курорта с просьбой позаботиться о своей безопасности и пока обойтись без морских купаний.

Как уточнили в городском Управлении гражданской обороны и защиты населения, запрет на купание связан со штормом и сильным донным течением, представляющим опасность для беспечных пловцов.