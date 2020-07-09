В Анапе отдыхающим запретили купаться в море

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9 июля 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На пляжах Анапы введен запрет на купание. 9 июля власти города обратились к жителям и гостям курорта с просьбой позаботиться о своей безопасности и пока обойтись без морских купаний.

Как уточнили в городском Управлении гражданской обороны и защиты населения, запрет на купание связан со штормом и сильным донным течением, представляющим опасность для беспечных пловцов.

Власти города также обратились к отдыхающим с просьбой не подвергать неоправданному риску свою жизнь и здоровье, а родителям напомнили, как важно не оставлять своих детей без присмотра. Кроме того, руководству местных предприятий и организаций мэрия поручила принять срочные меры по недопущению происшествий и чрезвычайных ситуаций в городе-курорте.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что жителей и гостей Кубани предупредили об опасности образования смерчей на Черноморском побережье. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в течение дня 9 июля высока вероятность образования смерчей в море на участке побережья Магри – Веселое. Также возможны выходы смерчей на берег.

Накануне, 8 июля, смерч, образовавшийся в море, вышел на берег в станице Голубицкой. Он разрушил несколько построек на пляже. Также свидетелями образования смерча в море стали жители Сочи.