Экстренное предупреждение по образованию смерчей объявлено на Кубани

Аргументы Недели → Общество

8 июля 2020, 16:43 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: vk.com/temryuk

Жителей и гостей Кубани предупредили об опасности образования смерчей на Черноморском побережье. По данным Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, до вечера 8 июля, а также в течение завтрашнего дня, 9 июля, высока вероятность образования смерчей на Черноморском побережье края. Скорее всего, смерчи могут образоваться в море на участке побережья Магри – Веселое. Также возможны выходы смерчей на берег.

ГУ МЧС по Краснодарскому краю рекомендует жителям в эти дни, по возможности, ограничить пребывание на улице, а также взять под особый контроль детей, ни при каких обстоятельствах не оставляя их без присмотра.

В случае опасности (если она застала на улице) спасатели рекомендуют укрыться в подземных переходах или подъездах зданий. Не стоит прятаться от сильного ветра около стен домов, на остановках общественного транспорта, под рекламными щитами, деревьями и недостроенными зданиями. Кроме того, смертельно опасно при сильном ветре стоять под линией электропередач и подходить к оборвавшимся электропроводам.

Если опасность застала в дороге, следует выйти из автомобиля и укрыться в дорожном кювете или ближайшем овраге или яме, лечь и постараться плотно прижаться к земле. Находясь в городе, следует немедленно покинуть автомобиль, автобус, трамвай и спрятаться в ближайшем подземном переходе или подвале.

В случае ЧС нужно звонить по телефонам «01» (единый телефон спасения), «101» (с мобильных телефонов), а также по телефону доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю 8 (861) 268-64-40 -

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 июля в станице Голубицкой Темрюкского района края зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Пострадавших в результате выхода смерча нет, повреждены только строения на пляже.