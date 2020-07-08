Залповый ливень на время превратил Краснодар в Венецию

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8 июля 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: kttu_krd

8 июля, после нескольких сухих и жарких дней, на Краснодар обрушился грозовой ливень. Город, как всегда, оказался не готов к разгулу стихии. Многие улицы столицы Кубани оказались затопленными. Краснодарцы сообщают в соцсетях, что ушел под воду Юбилейный микрорайон, который накануне был отключен от электричества из-за аварии на электрокабелях. На улицах в ЮМР «утонули» автомобили, вода на затопленной проезжей части, по словам водителей, заливала даже в салон.

Подтопления фиксируются и в центре города. Под Суворовским мостом, по словам очевидцев, застряла «Лада Приора», получившая гидроудар. В центре города на улице Ленина дождевая вода, по словам очевидцев, грозит затопить подъезды.

Из-за сильного ливня в краевой столице практически парализовано движение электротранспорта. Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в краснодарском трамвайно-троллейбусном управлении, все трамвайные и троллейбусные маршруты, проходящие через центр города, остановлены. Службы городского хозяйства в оперативном режиме устраняют проблему.

В пресс-службе КТТУ также добавили, что в 14:31 трамваи маршрутов №7,12,20, больше часа простоявшие на улице Постовой из-за затопления в районе виадука, смогли продолжить движение. В 14:45 двинулись трамваи, стоявшие в районе пересечения улиц Октябрьской и Мира. В это же время восстановлено движение трамваев под виадуком и на пересечении Коммунаров и Северной.

По информации краевого ГУ МЧС, в Краснодаре поступило 7 заявок на откачку воды, скопившуюся на проезжих частях в низменных участках. Ливень стал причиной локальных подтоплений и в других городах Кубани. Так, в Геленджике и Темрюкском районе местами произошло скопление воды в низменных участках. В Геленджике подтопило район Центральной набережной. В Темрюкском районе в станице Голубицкой зафиксировано формирование смерча в море с последующим выходом его на сушу. Пострадавших в результате выхода смерча нет, повреждены только ограждение на пляже и два временных навеса, уточняют в пресс-службе ведомства.