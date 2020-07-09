Упавшие деревья и снесенные крыши: непогода пронеслась над Сочи

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9 июля 2020, 01:24 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: гроза в Сочи 8 июля / alex_sochi_photo

В Сочи городские службы и спасатели ликвидируют последствия стихии. Накануне вечером, 8 июля, город оказался во власти непогоды. Из-за грозового ливня, сопровождавшегося сильным ветром, в разных районах курорта были сломаны десятки деревьев, разрушены кровли домов и порваны линии электропередач. Некоторые улицы подтопило.

На Аллее Челтенхема старое дерево упало на линию электропередач. Движение по улице было заблокировано. Сотрудники муниципальной службы спасения распилили дерево и убрали с ЛЭП, дав энергетикам возможность приступить к устранению аварии.

Ветер повалил несколько деревьев на улицах Конституции, Юных Ленинцев, на Красноармейской, Гагарина и других.

В сочинском порту сорвался со швартовов круизный лайнер «Князь Владимир», судно едва не унесло в море. Как пояснили в компании «Черноморские круизы», лайнер стало относить от берега, но включились двигатели и судно благополучно вернулось к причалу.

Также 8 июля сочинцы стали свидетелями формирования смерча в море.

Все экстренные службы города-курорта были переведены в режим повышенной готовности. Специальные мониторинговые группы продолжают следить за уровнем рек и других водоемов на территории Сочи.

– Серьезных происшествий, связанных с залповым ливнем в Сочи, не зафиксировано, – сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 июля залповый ливень превратил Краснодар в Венецию. Городские улицы оказались под 30-сантиметровым слоем воды. Остановился муниципальный общественный транспорт. На улицы вышла водооткачивающая техника.

Стихия разгулялась и в Геленджике. Улицы курорта, по словам очевидцев, превратились в стремительно мчащиеся горные потоки.