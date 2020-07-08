На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

Аргументы Недели → Происшествия 13+

8 июля 2020, 17:59 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На фото: спецтехника на улицах Краснодара/ vk.com/krdru

Последствия разгула стихии в Краснодаре ликвидируют 20 водооткачивающих машин. Спецтехника работает в центре городе – на пересечении улиц Красной и Калинина, а также в других микрорайонах кубанской столицы.

Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, спецтехника готова выезжать на откачку воды по мере поступления заявок от жителей. К настоящему моменту от горожан поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них – отработаны. Откачка воды продолжается по 10 адресам.

В департаменте также объяснили, почему городская сеть ливневой канализации не успевает справляться с потоками дождевой воды на улицах.

– Поток воды слишком мощный, – отметили в департаменте, – для того чтобы дождевая вода ушла в ливневку, потребуется какое-то время.

По информации МУП «КТТУ», в городе к настоящему времени налажено движение троллейбусов по маршрутам, движение трамваев - восстановлено частично.

Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 июля залповый ливень на время превратил Краснодар в Венецию. Улицы краевой столицы оказались под 30-сантиметровым слоем дождевой воды. Из-за подтопления была парализована работа общественного транспорта. В Юбилейном микрорайоне города «утонули» автомобили, вода на затопленной проезжей части, по словам водителей, заливала даже в салон.