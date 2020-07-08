На улицы Краснодара вышла водооткачивающая техника

Последствия разгула стихии в Краснодаре ликвидируют 20 водооткачивающих машин. Спецтехника работает в центре городе – на пересечении улиц Красной и Калинина, а также в других микрорайонах кубанской столицы.
Как пояснили «Аргументам недели Кубань» в городском департаменте транспорта и дорожного хозяйства, спецтехника готова выезжать на откачку воды по мере поступления заявок от жителей. К настоящему моменту от горожан поступило уже 38 заявок на откачку воды, 20 из них – отработаны. Откачка воды продолжается по 10 адресам.
В департаменте также объяснили, почему городская сеть ливневой канализации не успевает справляться с потоками дождевой воды на улицах.
– Поток воды слишком мощный, – отметили в департаменте, – для того чтобы дождевая вода ушла в ливневку, потребуется какое-то время.
По информации МУП «КТТУ», в городе к настоящему времени налажено движение троллейбусов по маршрутам, движение трамваев - восстановлено частично.
Напомним, ранее «Аргументы недели Кубань» сообщали, что 8 июля залповый ливень на время превратил Краснодар в Венецию. Улицы краевой столицы оказались под 30-сантиметровым слоем дождевой воды. Из-за подтопления была парализована работа общественного транспорта. В Юбилейном микрорайоне города «утонули» автомобили, вода на затопленной проезжей части, по словам водителей, заливала даже в салон.