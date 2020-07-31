В Крыму разбился микроавтобус, следовавший из Краснодара в Севастополь

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31 июля 2020, 11:39 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым

В ДТП в Крыму погибли девять человек, еще четверо пострадали. Авария произошла 31 июля на трассе «Таврида» в Белогорском районе Крыма. По предварительной информации, микроавтобус Mercedes Sprinter, следовавший из Краснодара в Севастополь, врезался в грузовик, ехавший впереди.

Как сообщает МВД по Республике Крым, в аварии погибли восемь пассажиров автобуса и водитель. Еще четверо пассажиров, среди которых – беременная женщина, доставлены в больницу. В администрации Белогорского района уточняют, что все пострадавшие в данный момент находятся в состоянии средней степени тяжести.

Предположительно, причиной аварии могла стать усталость водителя, из-за чего он уснул за рулем, сообщают в республиканском МВД.

Кубанские медики готовы оперативно выехать в Крым и оказать любую помощь, сообщил в своем аккаунте в Telegram губернатор региона Вениамин Кондратьев.

– При необходимости направим санавиацию и проведём консультации по телемедицине, – написал губернатор.