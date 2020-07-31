Известны подробности смертельного ДТП в Крыму

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31 июля 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

фото: машина скорой помощи, Konstantin Kokoshkin /globallookpress.com

Глава Белогорского района Крыма Галина Перелович сообщила, что после аварии на трассе «Таврида» госпитализированы четыре человека. Отмечается, что микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter двигался из Белогорска в Симферополь.

«Удалось спасти пятерых, но одного не довезли до больницы. Осталось четверо в живых. Из четверых один в тяжелом состоянии. Трое - в средней тяжести, среди них беременная девушка 18 лет», - пояснила она.

По ее словам, одним из погибших является 17-летний подросток. Кроме того, в пресс-службе МЧС отметили, что погиб водитель микроавтобуса, водитель грузовика не пострадал.

«Примерное количество пострадавших - шесть человек. Предварительно, есть "тяжелый" ребенок», - уточнили на подстанции №10 скорой медицинской помощи Симферополя.

Еще появилась информация, что микроавтобус следовал из Краснодара в Севастополь, добавила Галина Перелович.



«Был ли это официальный перевозчик, пока не можем сказать», - добавила собеседница.