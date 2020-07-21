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Аваков прокомментировал данные о раненом заложнике в автобусе в Луцке

, 22:42 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Аваков прокомментировал данные о раненом заложнике в автобусе в Луцке
Фото: Луцк, Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/globallookpress.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков опроверг информацию о раненом заложнике на месте захвата автобуса в Луцке. Известно, что террориста Максима Кривоша задержали во время штурма транспортного средства.

«Никаких раненых нет. Никакой другой взрывчатки, которая была заложена в других местах, нет», - пояснил он.

Аваков отметил, что у Кривоша действительно был функционирующий пистолет и автомат, а также одна боевая граната. Он добавил, что «угроза была, но сейчас все в прошлом».

Напомним, что утром во вторник были захвачены около 20 человек, в том числе беременная женщина. После переговоров с президентом Владимиром Зеленским, Максим Кривош отпустил трех человек.

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