Все новости >>

Аргументы Недели Происшествия 13+

Луцкий террорист отпустил заложников, идет штурм автобуса

, 21:57 [ «Аргументы Недели» ]

Луцкий террорист отпустил заложников, идет штурм автобуса
фото: Луцк, АнтонГеращенко/Facebook

Из захваченного в Луцке автобуса выпустили всех заложников. Отмечается, что на месте происшествия работают медицинские работники и полиция.  

БА

В мире

В ООН предрекли катастрофу в случае полномасштабной войны Армении и Азербайджана

В ООН предрекли катастрофу в случае полномасштабной войны Армении и Азербайджана

В Организации Объединенных Наций высказались по поводу напряженности в отношениях Армении и Азербайджана, между военными этих стран некоторое время назад произошли боестолкновения на границе.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью