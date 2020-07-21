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Служба безопасности Украины назвала терактом захват автобуса с людьми в Луцке

, 21:44 [ «Аргументы Недели» ]

Служба безопасности Украины назвала терактом захват автобуса с людьми в Луцке
автобус, Луцк, фото из соцсети

Служба безопасности Украины назвала терактом захват автобуса с людьми в Луцке. Руководитель СБУ Иван Баканов сообщил, что по факту захвата пассажиров вооруженным автоматом и взрывными устройствами Максимом Кривошом возбуждено уголовное дело по статье «Захват заложников».

После встречи с Владимиром Зеленским Кривош отпустил троих задержанных.  Примерно час назад советник главы МВД Украины Антон Геращенко написал в соцсети: «Только что первый заместитель главы Национальной полиции Евгений Коваль забрал из автобуса первых трёх заложников ! Это пожилая женщина, подросток и молодая беременная девушка. Они свободны».

Напомим, Зеленский выполнил требование Кривоша.

ИЧ

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