Зеленский выполнил требование захватившего автобус с людьми в Луцке

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2020, 21:29 [ «Аргументы Недели» ]

В. Зеленский, фото: vk.com/vladimir_zelenskiy95

Президент Украины Владимир Зеленский выполнил требование злоумышленника, захватившего утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке. Требование у Максима "Плохого" (Кривоша) к украинским властям и к Зеленскому особенно было странным, - сообщает kp.ru.

После захвата заложников злоумышленник потребовал, чтобы 23 представителя правительства и бизнеса опубликовали в соцсетях видеообращение, в котором признали бы себя "террористами в законе".

А от Зеленского он хотел, что президент опубликовал в своих соцсетях видео с рекомендацией посмотреть документальный фильм "Земляне", снятый в 2005 году и посвященный проблеме эксплуатации животных людьми, расизме, сексизме, видовой дискриминации и прав животных. В фильме показаны кадры со скрытых камер в зоомагазинах, приютах, скотобоен и мест продажи кожи и меха.

Зеленский снял видеообращение и посоветовал всем смотреть фильм "Земляне". "Фильм "Земляне" 2005 года – смотреть всем", - сказал он. Зеленский лично говорил с ним. Преступник сообщил, что один из заложников ранен. После общения с Зеленским злоумышленник отпустил из автобуса двух женщин - пожилую и беременную, и подростка.

Еще человек 17 остаются в автобусе с утра.