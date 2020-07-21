Из захваченного в Луцке автобуса забрали трех заложников, внутри есть раненный

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21 июля 2020, 21:24 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

фото: полицейская машина, Sergey Kovalev/Russian Look/globallookpress.com

Глава МВД Украины Арсен Аваков сообщил, что полиция освободила трех заложников из захваченного в Луцке автобуса. В транспортном средстве находятся около 20 человек, среди них женщины и дети.

«Первый заместитель председателя Национальной полиции Украины - начальник криминальной полиции Евгений Коваль забрал трех заложников», - пояснил он.

Однако захватчик Максим «Плохой» заявил в прямом эфире львовского телеканала, что люди в автобусе находятся в плохом состоянии, среди них есть раненый, беременная и ребенок.

Ранее Арсен Аваков рассказал о состоянии заложников. Известно, что у злоумышленника есть автоматическое оружие и бомбы. Уже были слышны взрывы.