Аваков рассказал о состоянии людей в захваченном в Луцке автобусе

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21 июля 2020, 18:41 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

Арсен Аваков,

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков cегодня находится в Луцке, где утром вооруженный мужчина в районе Театральной площади захватил автобус с пассажирами. Среди заложников - примерно 20 женщин и детей.

Глава украинской МВД сообщил о состоянии людей в захваченном автобусе. «Люди находятся в нормальном состоянии», — сказал Авакова и выразил надежду, что ближайшее время ситуация разрешится, - сообщают украинские интернет-издания.

Напомним, злоумышленник заявлял, что у него есть автоматической оружие и бомбы. Он стрелял из автобуса, когда подъехала полиция. Также сообщалось о прогремевших на месте захвата заложников в Луцке взрывах. Украинский корреспондент отметил, что около 15.20 (мск) были слышны два странных хлопка.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что ситуация в Луцке, где мужчина захватил автобус с заложниками, находится под контролем, идут переговоры с захватчиком Максимом "Плохим".