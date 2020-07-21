На месте захвата автобуса в Луцке прогремели взрывы

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21 июля 2020, 16:32 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: полиция Украины, Jaap Arriens/globallookpress.com

СМИ сообщили о прогремевших на месте захвата заложников в Луцке взрывах. Украинский корреспондент отметил, что около 15.20 (мск) были слышны два странных хлопка.

«Военные, когда были рядом со мной, сказали, что это звук якобы от гранаты. Было видно дымовое облако», - пояснил он.

Отмечается, что злоумышленник бросил из автобуса неустановленное взрывное устройство, которое взорвалось. По предварительным данным, пострадавших нет.

Напомним, что в транспортном средстве находятся около 20 человек, среди них женщины и дети. Захватчик Максим Кривош – уроженец Оренбургской области, у него при себе взрывчатка и оружие.

Президент Владимир Зеленский взял ситуацию под личный контроль.