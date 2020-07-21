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21 июля 2020, 15:22 [ «Аргументы Недели» ]

Максим Кривош, фото из соцсети

На Украине мужчина, захвативший 20 заложников в Луцке, был ранее дважды судим. Сообщение о захвате автобуса с людьми поступило сегодня утром в полицию в украинском городе Луцке. В автобусе захваченными злоумышленником находятся около 20 человек - женщины и дети.

Взявший в заложники людей заявил, что у него имеется автоматическое оружие. По информации полиции, он также заявил, что автобус заминирован, и им спрятано еще одно взрывное устройство в другом месте.

Злоумышленник уже стрелял из автобуса, когда к месту ЧП подъехала полиция. В Луцке замечена тяжелая военная техника.

В город прибыл глава МВД Украины Арсен Аваков. Президент Украины Владимир Зеленский написал в соцсети, что держит ситцуацию с захватом заложников в Луцке под контролем.

СМИ сообщают, что злоумышленник, представившись Максимом Плохим, в соцсети поздравил всех с днем антисистемы и заявил, что "государство — самый главный террорист". Он потребовал, чтобы госчиновники, депутаты Рады и представители церкви записали и выложили в YouTube признания в том, что они — террористы в законе.

Злоумышленник с сотовых телефонов захваченных людей звонит их родственникам и требует, чтобы те связывались с как можно большим числом журналистов и рассылали им скриншоты с его условиями.

По данным украинского МВД, Максим Кривош был дважды судим и провел в тюрьме 10 лет. Он был осужден, в том числе, за незаконный оборот оружия.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Луцьк у моментах❤ (@lutsk_stories) 21 Июл 2020 в 1:40 PDT