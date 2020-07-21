Зеленский взял под личный контроль ситуацию с захватом автобуса в Луцке

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21 июля 2020, 16:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс-Украина

Фото:Владимир Зеленский, Maksym Polishchuk/Keystone Press Agenc/globallookpress.com

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с захваченным автобусом в Луцке находится под контролем, с злоумышленником ведутся переговоры. Об инциденте стало известно утром во вторник, 21 июля.

«Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников», - пояснил он.

По его словам, делается все для того, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.

Ранее сообщалось, что автобус захватил дважды судимый Максим «Плохой». Среди заложников около 20 человек - женщины и дети. СБУ ввела план «Бумеранг».