Зеленский взял под личный контроль ситуацию с захватом автобуса в Луцке

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ситуация с захваченным автобусом в Луцке находится под контролем, с злоумышленником ведутся переговоры. Об инциденте стало известно утром во вторник, 21 июля.
«Я знаю все детали. Я общаюсь с нашими специалистами, которые находятся в Луцке. Работают профессионалы, делают все, чтобы освободить наших заложников», - пояснил он.
По его словам, делается все для того, чтобы ситуация была урегулирована без жертв.
Ранее сообщалось, что автобус захватил дважды судимый Максим «Плохой». Среди заложников около 20 человек - женщины и дети. СБУ ввела план «Бумеранг».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.