СБУ в связи с захватом заложников в Луцке ввела план «Бумеранг»

Аргументы Недели → Общество 13+

21 июля 2020, 15:59 [ «Аргументы Недели» ]

замглавы МВД Украины Антон Геращенко, фот из соцсети

На Украине СБУ в связи с захватом автобуса с заложниками в Луцке ввела план «Бумеранг». Полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим автобус с примерно 20 пассажирами, среди которых женщины и дети.

Замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что сейчас "в приоритете у правоохранителей диалог".

В Луцк прибыл глава МВД страны Арсен Аваков. Владимир Зеленский держит ситуацию в Луцке под личным контролем.

По данным украинских СМИ, захватчик дважды выстрелил в сторону полиции и выбросил из автобуса гранату. Взрывное устройство не сработало. На контакт с переговорщиками захвативших женщин и детей мужчина не идет.

Что известно о захватчике автобуса с людьми: Максим "Плохой" был дважды судим.