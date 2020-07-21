СБУ в связи с захватом заложников в Луцке ввела план «Бумеранг»
21 июля 2020, 15:59[ «Аргументы Недели» ]
На Украине СБУ в связи с захватом автобуса с заложниками в Луцке ввела план «Бумеранг». Полиция ведет переговоры с мужчиной, захватившим автобус с примерно 20 пассажирами, среди которых женщины и дети.
Замглавы МВД Украины Антон Геращенко написал в Facebook, что сейчас "в приоритете у правоохранителей диалог".
В Луцк прибыл глава МВД страны Арсен Аваков. Владимир Зеленский держит ситуацию в Луцке под личным контролем. По данным украинских СМИ, захватчик дважды выстрелил в сторону полиции и выбросил из автобуса гранату. Взрывное устройство не сработало. На контакт с переговорщиками захвативших женщин и детей мужчина не идет.
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