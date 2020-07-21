В Луцке силовики в ходе штурма задержали террориста, захватившего людей в автобусе
21 июля 2020, 22:10[ «Аргументы Недели» ]Источник: ТАСС
В Луцке силовики во вторник, 21 июля, вечером в ходе штурма задержали террориста Максима Кривоша, захватившего утром ранее людей в автобусе. Заложники освобождены и покидают автобус.
Силовики начали штурм. В ходе штурма произошел взрыв, раздаются выстрелы. Кривош задержан, пишут украинские интернет-СМИ.
Утром полиция сообщила, что в Луцке мужчина захватил автобус на Театральной площади и взял пассажиров в заложники. Сначала сообщалось, что заложников может быть до 20 человек, но позднее телеканал "112 Украина" сообщил, что в салоне автобуса находятся 10 человек.
После встречи с Зеленским Кривош отпустил трех заложников. Президент Украины выполнил требование злоумышленника, захватившего утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке.
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