В Луцке силовики в ходе штурма задержали террориста, захватившего людей в автобусе

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21 июля 2020, 22:10 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ТАСС

Фото с места задержания террориста Кривоша, фото из соцсети А. Геращенко

В Луцке силовики во вторник, 21 июля, вечером в ходе штурма задержали террориста Максима Кривоша, захватившего утром ранее людей в автобусе. Заложники освобождены и покидают автобус.

Силовики начали штурм. В ходе штурма произошел взрыв, раздаются выстрелы. Кривош задержан, пишут украинские интернет-СМИ.

Утром полиция сообщила, что в Луцке мужчина захватил автобус на Театральной площади и взял пассажиров в заложники. Сначала сообщалось, что заложников может быть до 20 человек, но позднее телеканал "112 Украина" сообщил, что в салоне автобуса находятся 10 человек.

После встречи с Зеленским Кривош отпустил трех заложников. Президент Украины выполнил требование злоумышленника, захватившего утром 21 июля автобус с заложниками в Луцке.

Террорист отпустил заложников после выстрела из бронетранспортера в сторону транспортного средства.