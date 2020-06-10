Появилось видео опроса Ефремова полицейскими после ДТП

ГУ МВД по Москве опубликовало видео опроса виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Известно, что авария произошла в ночь на 8 июня в центре Москвы, до 9 августа артист будет находиться под домашним арестом.
На размещенных правоохранительными органами кадрах Михаил Ефремов говорит, что оценивает свое состояние как «никакое» и не готов сейчас разговаривать. Однако он отметил, что помнит про «чудовищную аварию» и не отрицает своей вины.
В видеоролике запечатлён следующий диалог:
- «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке»
- «Вы признаете себя виновным?»
- «Да, конечно, куда я денусь?»
Ранее сообщалось, что возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
СМИ также опубликовали эпизод, где актёра Михаила Ефремова допрашивает полицейский на месте происшествия.
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