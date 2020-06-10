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Появилось видео опроса Ефремова полицейскими после ДТП

, 08:56 [ «Аргументы Недели» ]

Появилось видео опроса Ефремова полицейскими после ДТП
фото: Михаил Ефремов, Nadir Muratov/globallookpress.com

ГУ МВД по Москве опубликовало видео опроса виновного в смертельном ДТП актера Михаила Ефремова. Известно, что авария произошла в ночь на 8 июня в центре Москвы, до 9 августа артист будет находиться под домашним арестом.

На размещенных правоохранительными органами кадрах Михаил Ефремов говорит, что оценивает свое состояние как «никакое» и не готов сейчас разговаривать. Однако он отметил, что помнит про «чудовищную аварию» и не отрицает своей вины.

В видеоролике запечатлён следующий диалог:

- «Автоавария чудовищная произошла, поэтому я в шоке»

- «Вы признаете себя виновным?»

- «Да, конечно, куда я денусь?»

Ранее сообщалось, что  возбуждено уголовное дело по ст. 264 УК РФ  «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». 

СМИ также  опубликовали эпизод, где актёра Михаила Ефремова допрашивает полицейский на месте происшествия. 

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Публикация от ⭐️Новости звезд (@novosti__zvezd)

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