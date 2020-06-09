СМИ показали видео с Ефремовым после ДТП в центре Москвы

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9 июня 2020, 11:35 [ «Аргументы Недели» ] Источник: RT

фото: Михаил Ефремов, Komsomolskaya Pravda/ globallookpress.com

СМИ опубликовали эпизод, где актёра Михаила Ефремова допрашивает полицейский после «пьяного» ДТП, в результате которого погиб водитель второго транспортного средства. Инцидент произошел минувшей ночью на Смоленской площади в центре Москвы.

На размещенном RT видеоролике актер стоит около полицейской машины в состоянии алкогольного опьянения и подтверждает сотруднику, что он выпил и его зовут Михаил. По кадрам можно заметить, что Ефремов немного шатается.

Ранее племянница водителя автофургона, в который врезался актер, назвала аварию «настоящим преднамеренным убийством». По ее словам, он был не в состоянии даже стоять на ногах.

Кроме того, адвокат артиста сообщил, что Ефремов признал свою вину.