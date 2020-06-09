Племянница погибшего в аварии с Ефремовым резко высказалась об актере

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9 июня 2020, 10:38 [ «Аргументы Недели» ] Источник: life.ru

фото: Михаил Ефремов, Anatoly Lomokhov/globallookpress.com

Племянница водителя автофургона, в который врезался актер Михаил Ефремов, прокомментировала аварию. Известно, что Сергей Захаров был госпитализировал в тяжелом состоянии в реанимацию, где позже скончался.

Девушка рассказала, что погибший жил с семьей в Рязани, работал курьером и был отцом двоих детей. По ее словам, он приехал в Москву на заработки.

«У него двое детей и внучка, также у него пожилая мама. Он был мне не только дядей, но и крёстным … Жена — в очень тяжёлом состоянии, у неё еще и мама умерла», - поделилась она.

Собеседница надеется, что Михаилу Ефремову «не удастся откупиться» и ему назначат «максимальное наказание». Она отметила, что от аварии никто не застрахован, но то, что сделал актер можно назвать «настоящим преднамеренным убийством». Девушка добавила, что виновник ДТП сел за руль в состоянии, в котором даже не мог стоять на ногах.

Ранее сообщалось, что дело в отношении Ефремова переквалифицировали в более тяжкое.