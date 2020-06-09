Актера Михаила Ефремова после ДТП отпустили под подписку о невыезде

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9 июня 2020, 10:07 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Vesti.ru

Михаил Ефремов, Anatoly Lomohov/Russian Look

Известного российского актера Михаила Ефремова, который накануне стал виновником дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы, отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее сегодня стало известно, что водитель машины, в которую врезался джип Ефремова, скончался в больнице.

В отношении артиста возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, совершенном в состоянии алкогольного опьянения, которое повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Предполагается, что в ближайшее время, в связи с кончиной водителя второй машины, обвинение переквалифицируют по более тяжкой статье – она предусматривает до 12 лет колонии.