Милонов предложил лишить Ефремова всех ролей и званий после ДТП

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9 июня 2020, 09:34 [ «Аргументы Недели» ] Источник: kp.ru

депутат Виталий Милонов, Russian State Duma Photo Service/Global Look Press

Депутат Госдумы Виталий Милонов во вторник утром, 9 июня, призвал лишить известного российского актера Михаила Ефремова всех ролей и званий после дорожно-транспортного происшествия в центре Москвы.

По словам Милонова, всем понятно, что "человек болен", ему необходимо лечиться от "пьянки". Депутат убежден, что жалеть Михаила Ефремова нельзя, поскольку он мог "выключиться" за рулем и въехать в толпу пешеходов.

Напомним, накануне вечером у дома под номером 3 на Смоленской площади в центре Москвы джип, за рулем которого находился актер, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с другим автомобилем, водитель которого получил травмы и впоследствии скончался в больнице. Согласно данным экспертизы, во время аварии Ефремов был пьян.