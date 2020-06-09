За «пьяное» ДТП Ефремову может грозить срок

Аргументы Недели → Происшествия 13+

9 июня 2020, 07:56 [ «Аргументы Недели» ]

Михаил Ефремов. Фото: соцсети

В отношении российского актера Михаила Ефремова возбуждено уголовное дело по 2 части статьи 264 УК РФ. Артисту может грозить до 7 лет тюремного заключения из-за аварии, в которую он попал, будучи в состоянии алкогольного опьянения.

Вечером в понедельник в центре столицы в районе дома №3 на Смоленской площади Ефремов, находясь за рулем в состоянии алкогольного опьянения, выехал на встречную полосу через двойную сплошную и столкнулся с небольшим фургоном.

Отмечается, что водитель фургона получил тяжелые повреждения, его госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Самого Ефремова отправили на медосвидетельствование, которое показала наличие в его крови алкоголя.