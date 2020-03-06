Супруга Ефремова рассказала, почему «пьяный» муж не попал на рейс

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6 марта 2020, 17:51 [ «Аргументы Недели» ] Источник: 360

Фото: соцсети

Жена российского актера Михаила Ефремова Софья Кругликова рассказала, почему артиста не пустили в самолёт в аэропорту Пулково. По словам женщины, дело не в алкогольном опьянении, а в таланте ее мужа.

Кругликова напомнила, что ее супруг является великолепным артистом, который способен сыграть пьяного так, что все поверят. Женщина заверила, что именно это и произошло в Пулково – Ефремов не был пьян, а просто решил таким образом «разыграть» сотрудников аэропорта. «Вот он решил так всех повеселить, и вы даже повелись на это», - сказала она.

Ранее сообщалось, что Михаила Ефремова не пустили в самолет, следовавший из Пулково в Ригу, потому что актер находился в нетрезвом состоянии.