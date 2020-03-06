Михаила Ефремова не пустили в самолет, следовавший в Ригу

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6 марта 2020, 16:30 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

Фото: соцсети

Российский актёр Михаил Ефремов не смог улететь из Санкт-Петербурга в Ригу. Артиста не пустили на борт самолёта из-за того, что мужчина был в нетрезвом состоянии.

Сообщается, что сотрудники аэропорта Пулково не пустили Ефремова на рейс из-за того, что актер перебрал со спиртным. При этом ему не выписали штраф, поскольку артист не устраивал дебош. Пиар-директор Ефремова Татьяна Глаголева отказалась комментировать случившийся инцидент. «Без комментариев», - ответила она на вопросы журналистов.

Ранее в Петербурге состоялась премьера спектакля «Чапаев и Пустота» по книге Виктора Пелевина. Ефремов сыграл главную роль.