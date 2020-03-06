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Актер Алексей Панин рассказал, когда планирует уехать из России

, 13:19 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Радио Sputnik

Актер Алексей Панин рассказал, когда планирует уехать из России
актер Алексей Панин, Anatoly Lomokhov/Global Look Press
Известный российский актер Алексей Панин, который ранее сообщил о своем намерении навсегда покинуть Россию, рассказал, когда это может случиться. Оказалось, что артист настроен весьма серьезно.
 
Панин в беседе с Радио Sputnik утчнил, что речь о переезде в самое ближайшее время не идет. Алексей уточнил, что хочет перебраться в Испанию вместе с мамой и дочкой, а это не самый простой процесс. Актер напомнил, что его дочь еще учится в школе и испанского языка не знает, поэтому ей придется получить среднее образование в России.
 
Панин также заявил, что работать по профессии в Европе не сможет, однако он "едет туда для другого". Артист заметил, что за свою жизнь пришел "к другим вещам", но не стал уточнять, к каким именно, лишь порекомендовал собеседникам освоить учения Будды и Ошо.
ЕТ

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